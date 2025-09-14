США і Британія готують нову еру співпраці: що стоїть за "революційною" угодою

Америка та Велика Британія підпишуть "революційну" технологічну угоду під час візиту президента США Дональда Трампа до Лондона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Наступного тижня у Лондоні прийматимуть з офіційним візитом Дональда Трампа. Це буде його другий державний візит до Великої Британії і триватиме він три дні.

Відомо, що Трампа супроводжуватиме делегація топменеджерів американських технологічних компаній, серед яких - глава Nvidia Дженсен Хуанг та керівник OpenAI Сем Альтман.

Вони, за даними джерел, планують оголосити про багатомільярдні інвестиції у британські дата-центри. Схожі наміри має і CoreWeave - американська компанія з хмарних обчислень, яка цьогоріч вийшла на біржу.

До візиту також приєднається керівник BlackRock Ларрі Фінк. Його компанія планує інвестувати до 500 мільйонів фунтів стерлінгів (678 мільйонів доларів) у розвиток інфраструктури обробки даних у Британії.

Так, за даними Міністерства науки, інновацій та технологій Великої Британії, під час візиту Трампа буде укладено "новаторську технологічну угоду". Документ, деталі якого поки не розголошуються, має надати потужний імпульс бізнесу та споживачам по обидва боки Атлантики.

"Передові технології, такі як штучний інтелект та квантові обчислення, змінять наше життя - від лікування захворювань до покращення державних послуг", - заявила міністр технологій Ліз Кендалл, яка нещодавно обійняла цю посаду.