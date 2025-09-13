ua en ru
Трамп знову їде до Британії: королівська сім'я готує щось особливе для президента США

Субота 13 вересня 2025
Трамп знову їде до Британії: королівська сім'я готує щось особливе для президента США
Автор: RBC.UA

Британська королівська сім'я готує особливий прийом для Дональда Трампа: монархія використовує "м'яку силу" для зміцнення дипломатії та демонстрації впливу на світових лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання Reuters.

Британська королівська родина готується прийняти Дональда Трампа з максимальною демонстрацією дипломатичного впливу. Історики зазначають, що монархія здатна налагодити контакт зі світовими лідерами так, як мало хто інший.

"Чи є у світі інший лідер, який має такий самий вплив на Дональда Трампа, як британський монарх?" - заявив історик і письменник Ентоні Селдон, підкреслюючи унікальну роль монархії в міжнародній дипломатії.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звернувся за підтримкою до королівської сім'ї, щоб заручитися прихильністю Трампа щодо війни в Україні та торгових тарифів.

В Овальному кабінеті Білого дому він отримав лист від короля Чарльза з пропозицією про другий державний візит, що одразу викликало позитивні емоції президента. "Хіба це не чудово? Він прекрасна людина, чудова людина", - сказав Трамп Стармеру.

Під час візиту Трампа і його дружину Меланію зустрінуть принц Вільям і герцогиня Кейт. У програмі - парад карет, державний банкет, проліт військової авіації та салют. Британський уряд розраховує, що участь монархії допоможе зміцнити зв'язки з Вашингтоном в оборонній і торгівельній сфері.

Раніше королівська сім'я приймала світових лідерів, включно з Володимиром Путіним, Сі Цзіньпіном і Еммануелем Макроном, демонструючи свій вплив і підтримуючи дипломатичні ініціативи. "М'яку силу важко виміряти, але її цінність визнають усередині країни та за кордоном", - зазначив скарбник короля Джеймс Чалмерс.

За словами Селдона, візит Трампа - це можливість для монархії продемонструвати світові свою значущість і вплив на міжнародній арені.

Зазначимо, що в контексті нещодавніх атак Росії дронами і ракетами увага виявилася зосередженою на Польщі. Журналістів зацікавило, яким чином Дональд Трамп має намір реагувати на дії Володимира Путіна після того, як безпілотники РФ порушили польський повітряний простір. Серед запитань прозвучала і можливість запровадження нових обмежувальних заходів проти Москви.

Нагадуємо, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що президент США Дональд Трамп уже зобов'язаний усвідомити: російський диктатор Володимир Путін відкрито насміхається над ним і не збирається припиняти війну проти України.

