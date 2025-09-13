Трамп знову їде до Британії: королівська сім'я готує щось особливе для президента США

Британська королівська сім'я готує особливий прийом для Дональда Трампа: монархія використовує "м'яку силу" для зміцнення дипломатії та демонстрації впливу на світових лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання Reuters .

Британська королівська родина готується прийняти Дональда Трампа з максимальною демонстрацією дипломатичного впливу. Історики зазначають, що монархія здатна налагодити контакт зі світовими лідерами так, як мало хто інший.

"Чи є у світі інший лідер, який має такий самий вплив на Дональда Трампа, як британський монарх?" - заявив історик і письменник Ентоні Селдон, підкреслюючи унікальну роль монархії в міжнародній дипломатії.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звернувся за підтримкою до королівської сім'ї, щоб заручитися прихильністю Трампа щодо війни в Україні та торгових тарифів.

В Овальному кабінеті Білого дому він отримав лист від короля Чарльза з пропозицією про другий державний візит, що одразу викликало позитивні емоції президента. "Хіба це не чудово? Він прекрасна людина, чудова людина", - сказав Трамп Стармеру.

Під час візиту Трампа і його дружину Меланію зустрінуть принц Вільям і герцогиня Кейт. У програмі - парад карет, державний банкет, проліт військової авіації та салют. Британський уряд розраховує, що участь монархії допоможе зміцнити зв'язки з Вашингтоном в оборонній і торгівельній сфері.

Раніше королівська сім'я приймала світових лідерів, включно з Володимиром Путіним, Сі Цзіньпіном і Еммануелем Макроном, демонструючи свій вплив і підтримуючи дипломатичні ініціативи. "М'яку силу важко виміряти, але її цінність визнають усередині країни та за кордоном", - зазначив скарбник короля Джеймс Чалмерс.

За словами Селдона, візит Трампа - це можливість для монархії продемонструвати світові свою значущість і вплив на міжнародній арені.