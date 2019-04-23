Трамп выразил соболезнования из-за взрывов на Шри-Ланке

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп провел телефонные переговоры с премьером Шри-Ланки

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Шри-Ланки выразил соболезнования в связи с взрывами на Шри-Ланке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Трампа в Twitter.

Так, Трамп заявил, что Соединенные Штаты поддерживают страну в борьбе с тероризмом.

"Сегодня утром поговорил с премьер-министром Шри-Ланки Ранилом Викремесингхе, чтобы сообщить ему, что Соединенные Штаты поддерживают его и его страну в борьбе с терроризмом. Также выразил соболезнования от имени себя и народа Соединенных Штатов!", - заявил Трамп.

Spoke to Prime Minister Ranil Wickremesinghe of Sri Lanka this morning to inform him that the United States stands by him and his country in the fight against terrorism. Also expressed condolences on behalf of myself and the People of the United States! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2019

Напомним, ранее сообщалось, что полиция острова, после серии взрывов на Шри-Ланке, обнаружила 87 детонаторов на автобусной остановке Bastian Mawatha, расположенной в районе Петтах в окрестностях столицы Коломбо.

21 апреля утром произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Kingsbury Hotel в Коломбо.

По последним данным, в результате происшествия погибли 290 человек, еще не менее 500 получили ранения.

Отметим, что 22 апреля на Шри-Ланке произошел еще один взрыв возле церкви в Коломбо. Взрыв произошел во время работы саперов, которые пытались обезвредить устройства в фургоне, припаркованном рядом с церковью.