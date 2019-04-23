Трамп висловив співчуття через вибухи на Шрі-Ланці

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп провів телефонні переговори з прем'єром Шрі-Ланки

Президент США Дональд Трамп в ході телефонних переговорів з прем'єр-міністром Шрі-Ланки висловив співчуття у зв'язку з вибухами на Шрі-Ланці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Трампа у Twitter.

Так, Трамп заявив, що Сполучені Штати підтримують країну в боротьбі з тероризмом.

"Сьогодні вранці поговорив з прем'єр-міністром Шрі-Ланки Ранилом Викремесингхе, щоб повідомити йому, що Сполучені Штати підтримують його і його країну в боротьбі з тероризмом. Також висловив співчуття від імені себе і народу Сполучених Штатів!", - заявив Трамп.

Spoke to Prime Minister Ranil Wickremesinghe of Sri Lanka this morning to inform him that the United States stands by him and his country in the fight against terrorism. Also expressed condolences on behalf of myself and the People of the United States! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція острова, після серії вибухів на Шрі-Ланці, виявила 87 детонаторів на автобусній зупинці Bastian Mawatha, розташованої в районі Петті в околицях столиці Коломбо.

21 квітня вранці сталася серія вибухів в католицьких храмах під час великодньої служби, а також у готелях Shangri La, Cinnamon Grand і Kingsbury Hotel в Коломбо.

За останніми даними, в результаті пригоди загинуло 290 осіб, ще не менше 500 отримали поранення.

Зазначимо, що 22 квітня на Шрі-Ланці стався ще один вибух біля церкви в Коломбо. Вибух стався під час роботи саперів, які намагалися знешкодити пристрій у фургоні, припаркованому поруч з церквою.