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Трамп выдвинул Китаю ультиматум по торговой сделке


Трамп заявил, что Китаю будет "очень больно" без торгового соглашения

Президент США Дональд Трамп выдвинул Китаю ультиматум по торговому соглашению. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

В частности, Трамп пригрозил Пекину тем, что американские компании будут вынуждены покинуть Китай в пользу других стран. Он также заявил о дороговизне китайского экспорта для США.

"Я открыто заявляю председателю Си (Цзиньпину, - ред) и всем моим многочисленным друзьям в Китае, что Китаю будет очень больно, если вы не заключите сделку, потому что компании будут вынуждены покинуть Китай ради других стран. Слишком дорого покупать в Китае. У вас была сделка, почти завершенная, но вы отступили", - заявил Трамп.

 

Напомним, ранее Трамп посоветовал Китаю не медлить с заключением торгового соглашения с США. Он заявил, что Пекину не стоит ждать прихода нового президента-демократа в надежде на уступки с его стороны, поскольку сам Трамп настроен на победу на следующих выборах.

До этого американский лидер заявлял, что при старой торговой сделке США на торговле с Китаем ежегодно теряли по 500 млрд долларов.

 

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