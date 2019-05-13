Трамп выдвинул Китаю ультиматум по торговой сделке

Президент США Дональд Трамп выдвинул Китаю ультиматум по торговому соглашению. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

В частности, Трамп пригрозил Пекину тем, что американские компании будут вынуждены покинуть Китай в пользу других стран. Он также заявил о дороговизне китайского экспорта для США.

"Я открыто заявляю председателю Си (Цзиньпину, - ред) и всем моим многочисленным друзьям в Китае, что Китаю будет очень больно, если вы не заключите сделку, потому что компании будут вынуждены покинуть Китай ради других стран. Слишком дорого покупать в Китае. У вас была сделка, почти завершенная, но вы отступили", - заявил Трамп.

Напомним, ранее Трамп посоветовал Китаю не медлить с заключением торгового соглашения с США. Он заявил, что Пекину не стоит ждать прихода нового президента-демократа в надежде на уступки с его стороны, поскольку сам Трамп настроен на победу на следующих выборах.

До этого американский лидер заявлял, что при старой торговой сделке США на торговле с Китаем ежегодно теряли по 500 млрд долларов.