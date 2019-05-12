ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп посоветовал Китаю не медлить с заключением торгового соглашения с США

Новости » Политика    12.05.2019 - 06:21
Трамп посоветовал Китаю не медлить с заключением торгового соглашения с США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Президент США пригрозил сделкой на гораздо худших условиях, если оно будет заключена во время его второго срока

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал власти Китая не ждать новых выборов президента США и без промедления заключить торговое соглашение с Вашингтоном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Трамп заявил, что Китаю не стоит ожидать прихода нового президента-демократа в надежде на уступки с его стороны, поскольку сам Трамп настроен на победу на следующих выборах.

"Я думаю, что Китай почувствовал, что на недавних переговорах он так сильно проиграл, что хочет подождать до следующих выборов 2020 года, чтобы им повезло и победу одержал демократ. При такой ситуации они продолжат грабить США на 500 млрд долларов в год", - считает президент США.

Трап считает, что именно он победит на следующих выборах, поскольку, по его словам, при нем в стране "лучшие показатели экономики и уровня занятости в истории США и многое другое".

Он пригрозил Китаю сделкой на гораздо худших для него условиях, если она будет заключена во время его второго срока.

Трамп таже в очередной раз подчеркнул, что США выгодны высокие пошлины на китайскую продукцию.

Напомним, президент США Дональд Трамп в пятницу, 10 мая, распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще на 300 млрд долларов.

Трамп поручил ввести пошлины на китайские товары еще на 300 млрд долларов Трамп заявил, что переговоры с Китаем будут продолжаться по мере обострения торговой войны
Новости Украины КитайДональд Трамппошлины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь