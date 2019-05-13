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Трамп висунув Китаю ультиматум щодо торгової угоди


Трамп заявив, що Китаю буде "дуже боляче" без торгової угоди

Президент США Дональд Трамп висунув Китаю ультиматум щодо торговельної угоди. Про це він заявив на своїй сторінці в Twitter.

Зокрема, Трамп пригрозив Пекіну тим, що американські компанії будуть змушені покинути Китай на користь інших країн. Він також заявив про дорожнечу китайського експорту для США.

"Я відкрито заявляю голові Сі (Цзіньпіну, - ред) та всім моїм численним друзям в Китаї, що Китаю буде дуже боляче, якщо ви не укладете угоду, тому що компанії будуть змушені покинути Китай заради інших країн. Занадто дорого купувати в Китаї. У вас була угода, майже завершена, але ви відступили", - заявив Трамп.

 

Нагадаємо, раніше Трамп порадив Китаю не зволікати з укладенням торговельної угоди з США. Він заявив, що Пекіну не варто чекати приходу нового президента-демократа в надії на поступки з його боку, оскільки сам Трамп налаштований на перемогу на наступних виборах.

До цього американський лідер заявляв, що при старій торговельній угоді США на торгівлі з Китаєм щорічно втрачали по 500 млрд доларів.

 

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