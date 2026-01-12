Іран шукає діалог із США на тлі протестів і військових погроз Трампа, - Axios

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі поспілкувався зі спецпредставником США Стівом Віткоффом щодо протестів та можливих переговорів на тлі загроз президента США Дональда Трампа військовим втручанням.

За даними джерел, цей контакт виглядає як спроба Тегерану деескалації напруження або виграти час перед можливими діями США.

Відомо, що Арагчі та Віткофф обговорювали можливість проведення зустрічі у найближчі дні, проте деталі формату спілкування - телефоном чи текстовими повідомленнями - поки не підтверджені.

Білий дім і Держдепартамент коментарів не надавали.

Варто згадати, що контакт Арагчі та Віткоффа не є новим: вони почали обмінюватися текстовими повідомленнями під час ядерних переговорів у 2025 року і продовжували спілкування навіть після бомбардувань іранських ядерних об’єктів у червні. Зв’язок зберігався і в жовтні минулого року, коли обговорювалися потенційні переговори.

Поточна ситуація між США та Іраном

Президент США Дональд Трамп у неділю, 11 січня, заявив, що Іран звернувся до нього з пропозицією обговорити ядерну угоду, додавши: "Можливо, ми зустрінемося з ними. Зустріч організовується, але нам, можливо, доведеться діяти через те, що відбувається, ще до зустрічі".

При цьому віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що США відкриті до переговорів щодо нової угоди: "Найрозумніше для Ірану - провести справжні переговори з США про їхню ядерну програму".

Зі свого боку, представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив: "Канал комунікації між нашим міністром закордонних справ Аббасом Арагчі та спеціальним представником США відкритий, і повідомлення обмінюються за потреби". Він також додав, що Іран і США підтримують зв’язок через швейцарський канал посередництва, але отримані від США повідомлення часто є суперечливими.

Тим часом Трамп планує у вівторок нараду з національною безпекою для оцінки варіантів підтримки протестів та послаблення режиму в Ірані. Президент США заявив, що розглядає "дуже серйозні варіанти" і що військові активно аналізують ситуацію, після чого буде прийнято остаточне рішення.