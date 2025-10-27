Трамп вважає, що війна в Україні стане "дев’ятою", яку він врегулює

Які 8 війн завершив Трамп

Як відомо, Трамп любить говорити, що йому вдалося завершити низку військових конфліктів у світі.

В останній заяві президент США стверджував, що саме він завершив вісім воєн, чим не можуть похвалитися навіть Джордж Вашингтон та Авраам Лінкольн.

Йдеться про конфлікти між Ізраїлем та Іраном, Пакистаном та Індією, Руандою та Демократичною Республікою Конго, Таїландом та Камбоджею, Вірменією та Азербайджаном, Єгиптом та Ефіопією, а також Сербією та Косово.

Восьмим конфліктом, який, за словами Трампа, він завершив, стала війна між ХАМАС та Ізраїлем, що триває з 7 жовтня 2023 року.

Попри перемир’я, яке було оголошене, 19 жовтня обидві сторони знову обмінялися ударами, тож остаточного припинення вогню в районі Сектора Гази поки що немає.

Одночасно Трамп висловлює бажання зупинити війну між Росією та Україною.

Проте, за його словами, завершити цей конфлікт складніше через особисту неприязнь між українським лідером Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Видання Bloomberg із посиланням на джерела написало, що Україна спільно із союзниками в Європі готує план завершення війни з Росією по лінії фронту. Він складається з 12 пунктів.