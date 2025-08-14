UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Трамп не вважає, що саміт на Алясці стане винагородою для Путіна

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Зустріч з президентом США Дональдом Трампом на Алясці 15 серпня не стане для російського диктатора Володимира Путіна винагородою за вторгнення в Україну.

Як повідомляє РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

Трампа запитали, чи вважає він, що саміт на Алясці та його стимули до миру можуть в кінцевому підсумку винагородити Путіна за вторгнення в Україну.

"Я не вважаю, що це винагорода. Я думаю, що у нас склалася ситуація, яка ніколи не повинна була виникнути, вона ніколи не повинна була виникнути", - відповів американський президент, ухилившись від питання.

Він вкотре повторив, що "ця ситуація"не виникла за його правління, і протягом чотирьох років вона навіть не обговорювалася.

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, вже завтра, 15 серпня, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін проведуть зустріч на американській військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска.

Трамп розраховує домовитися з главою Кремля про припинення вогню між Росією та Україною.

Водночас президент США не впевнений, що зможе вмовити Путіна припинити обстріли тилових населених пунктів та вбивства в Україні.

Також Трамп розповів, що він планує обговорити з Путіним можливу зустріч за участю президента України Володимира Зеленського.

Американський лідер пообіцяв, що на невдалу зустріч є шанс 25%. Якщо зустріч все ж провалиться, то він може вдарити по Росії санкціями.

Володимир ПутінДональд ТрампЗустріч Трампа та ПутінаВійна в Україні