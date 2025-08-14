Трамп не вважає, що саміт на Алясці стане винагородою для Путіна

Трампа запитали, чи вважає він, що саміт на Алясці та його стимули до миру можуть в кінцевому підсумку винагородити Путіна за вторгнення в Україну.

"Я не вважаю, що це винагорода. Я думаю, що у нас склалася ситуація, яка ніколи не повинна була виникнути, вона ніколи не повинна була виникнути", - відповів американський президент, ухилившись від питання.

Він вкотре повторив, що "ця ситуація"не виникла за його правління, і протягом чотирьох років вона навіть не обговорювалася.