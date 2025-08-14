RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Трамп не считает, что саммит на Аляске станет вознаграждением для Путина

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Встреча с президентом США Дональдом Трампом на Аляске 15 августа не станет для российского диктатора Владимира Путина вознаграждением за вторжение в Украину.

Как сообщает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

Трампа спросили, считает ли он, что саммит на Аляске и его стимулы к миру могут в конечном итоге вознаградить Путина за вторжение в Украину.

"Я не считаю, что это вознаграждение. Я думаю, что у нас сложилась ситуация, которая никогда не должна была возникнуть, она никогда не должна была возникнуть", - ответил американский президент, уклонившись от вопроса.

Он в очередной раз повторил, что "эта ситуация" не возникла при его правлении, и в течение четырех лет она даже не обсуждалась.

 

Встреча Трампа и Путина

Напомним, уже завтра, 15 августа, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин проведут встречу на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

Трамп рассчитывает договориться с главой Кремля о прекращении огня между Россией и Украиной.

В то же время президент США не уверен, что сможет уговорить Путина прекратить обстрелы тыловых населенных пунктов и убийства в Украине.

Также Трамп рассказал, что он планирует обсудить с Путиным возможную встречу с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Американский лидер пообещал, что на неудачную встречу есть шанс 25%. Если встреча все же провалится, то он может ударить по России санкциями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинДональд ТрампВстреча Трампа и ПутинаВойна в Украине