Голова розвідки США неочікувано йде у відставку

Деталі звільнення та причина відставки

Як пише видання, Габбард повідомила Дональда Трампа про своє рішення під час особистої зустрічі в Овальному кабінеті у п'ятницю. Очікується, що її останній день на посаді в Офісі директора Національної розвідки (ODNI) буде 30 червня 2026 року.

У своєму офіційному листі про звільнення чиновниця пояснила, що змушена відмовитися від державної служби, щоб підтримати свого чоловіка Авраама, у якого нещодавно діагностували надзвичайно рідкісну форму раку кісток.

"Він залишався непохитним під час мого відрядження до Східної Африки на місію Об’єднаних спеціальних операцій, численних політичних кампаній і тепер моєї служби на цій посаді. Його сила та любов підтримували мене у кожному випробуванні. Я не можу з чистою совістю просити його боротися з цією проблемою самотужки, поки я продовжую обіймати цю вимогливу та трудомістку посаду", - наголосила Габбард.

Вона додала, що повністю віддана забезпеченню плавного та ретельного переходу повноважень протягом наступних тижнів, щоб команда Білого дому не відчула жодних збоїв у керівництві.

"Я глибоко вдячна за довіру, яку мені надав президент Трамп, і за можливість очолити ODNI протягом останніх півтора року. На жаль, я мушу подати заяву про звільнення...", - заявила Габбард.

Результати роботи Габбард на посаді

Перебуваючи на посаді голови розвідувального відомства протягом останніх півтора року, Тулсі Габбард ініціювала масштабну реорганізацію розвідувального співтовариства.

Зокрема, їй вдалося зменшити розміри відомства, що заощадило платникам податків понад 700 мільйонів доларів на рік, а також ліквідувати програми DEI (різноманітності, рівності та інклюзії) у розвідслужбі.

Крім того, під її керівництвом було розсекречено понад півмільйона сторінок урядових документів.

Серед них - матеріали розслідування про нібито змову Трампа з Росією ("Перехресний вогонь"), а також документи щодо вбивств Джона Кеннеді та Роберта Кеннеді.

Габбард також створила першу в історії "Робочу групу з питань озброєння" задля викриття зловживань попередньої адміністрації Байдена.

У сфері безпеки її відомство посилило міграційний контроль - у 2025 році Національний контртерористичний центр запобіг в'їзду до країни понад 10 000 осіб, пов'язаних з наркотероризмом.

Реакція Дональда Трампа та призначення наступника

Президент США Дональд Трамп висловив жаль через відхід чиновниці, відзначивши її високі досягнення, та оголосив ім'я тимчасового наступника на посаді голови розвідки.

"На жаль, після виконання чудової роботи, Тулсі Габбард залишить Адміністрацію 30 червня. Її чудовому чоловікові Аврааму нещодавно поставили діагноз рідкісної форми раку кісток, і вона, цілком справедливо, хоче бути з ним, повертаючи його до міцного здоров’я, поки вони разом ведуть важку боротьбу. Я не маю сумнівів, що незабаром йому стане краще, ніж будь-коли. Тулсі виконала неймовірну роботу, і ми будемо за нею сумувати", - наголосив американський лідер.

Трамп також повідомив, що після відставки Габбард обов'язки очільника відомства виконуватиме її перший заступник. Тимчасовим виконувачем обов'язків директора Національної розвідки США стане Аарон Лукас.