Стармер зізнався, чи планує йти з посади після програшу на виборах

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер не планує залишати посаду через внутрішньопартійний тиск після поразки на місцевих виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

На запитання журналістів у Лондоні про те, чи справді його прем’єрство добігає кінця, голова уряду відповів, що має ще багато роботи на своїй посаді. Стармер також підкреслив, що прагне поборотися за крісло прем’єра на наступних загальних виборах.

"Я вже казав, не знаю скільки разів, що не збираюся йти. Я твердо переконаний, що мушу служити людям, які обрали мене на цю посаду", - наголосив він.

Прем’єр-міністр визнав серйозні виклики, які постали перед його політичною силою. Водночас він запевнив, що не піддаватиметься внутрішньопартійному тиску та відмовився оголошувати свій "графік відставки".

За словами Стармера, після оголошення результатів першочерговим завданням для нього є зміна ситуації та переконання, що його увага зосереджена на правильному місці.

Криза в уряді Великої Британії

Нагадаємо, внутрішньополітична ситуація навколо Кіра Стармера загострилася цього місяця після розгромної поразки Лейбористської партії на місцевих виборах.

Тоді глава британського уряду офіційно взяв на себе відповідальність за провал на виборах, проте категорично відмовився добровільно йти у відставку.