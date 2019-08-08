Трамп встретился с потерпевшими и родственниками жертв стрельб в США

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Трамп проведал пострадавших в больницах

Президент США Дональд Трамп встретился с семьями пострадавших от стрельбы в Огайо. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

По его словам, он встретился с потерпевшими и их семьями, сотрудниками правоохранительных органов, медицинским персоналом и службами первой помощи.

"Это был теплый и чудесный визит. Огромный энтузиазм и даже любовь...Каких замечательных людей я встретил там в Дейтоне, штат Огайо", - отметил он.

We love you Dayton, Ohio! pic.twitter.com/IaCZAdyuzL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2019

Также Трамп посетил Эль-Пасо и встретился с родственниками потерпевших и погибших. После общения президент США отправился в Белый дом.

Напомним, ранее Трамп призвал ввести смертную казнь за преступления на почве ненависти.

Так, городе Эль-Пасо в штате Техас в субботу 3 августа в одном из торговых центров произошла стрельба, в ходе которой погибли 22 человека, еще несколько десятков получили ранения.

Кроме того, в ночь на воскресенье в городе Дейтон (штат Огайо произошла стрельба, в результате которой погибли 10 человек и пострадали еще 26.