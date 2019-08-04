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Число жертв стрельбы в торговом центре в Техасе выросло до 20

Новости » Происшествия    04.08.2019 - 06:01
Число жертв стрельбы в торговом центре в Техасе выросло до 20
Фото: место происшествия (twitter.com/i_p_a_1)

Еще более 20 получили ранения

В результате стрельбы в в Техасе торговом центре в городе Эль-Пасо погибли 20 человек, еще более 20 получили ранения. Об сообщил губернатор штата Грег Эббот, пишет CNN.

Отмечается, что трое погибших оказались мексиканцами, еще шесть граждан Мексики пострадали в результате стрельбы.

Ранее сообщалось, что В результате стрельбы в Техасе в торговом центре в Эль-Пасо погибли как минимум 10 человек и еще 30 получили ранения. По словам мэра города Дональда Марго, трое подозреваемых задержаны, на месте работают сотрудники полиции и ФБР.

Напомним, в городе Эль-Пасо (штат Техас) в результате стрельбы в супермаркете Walmart ранены по меньшей мере 18 человек. Район был оцеплен силами полиции и ФБР, в небо подняты полицейские вертолеты. 

РБК-Украина писало, что Соединенных Штатах Америки в штате Миссисипи в городе Саутхевен мужчина устроил стрельбу в супермаркете Walmart

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