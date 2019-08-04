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Число пострадавших при стрельбе в Огайо возросло до 26

Новости » Происшествия    04.08.2019 - 16:05
Число пострадавших при стрельбе в Огайо возросло до 26
Иллюстративное фото (FBI.gov)

В результате стрельбы погибли десять человек

В результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в городе Дейтон (штат Огайо), пострадали 26 человек. Об этом сообщила мэр города Нан Вэйли в Twitter.

Сообщается, что десять человек, включая стрелка, погибли, еще 26 пострадали. Вэйли также отметила, что полицейским удалось ликвидировать преступника меньше, чем за одну минуту, хотя на нем был бронежилет.

Медики в свою очередь не исключают, что число пострадавших еще может увеличиться.

Напомним, в США произошла вторая за сутки массовая стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 9 человек, а также нападавший. 

Ранее сообщалось, что в городе Эль-Пасо, в американском штате Техас, в одном из торговых центров произошла стрельба. В результате вооруженного нападения погибли 20 человек, еще несколько десятков получили ранения. Правоохранители задержали трех подозреваемых в совершении нападения. В результате стрельбы в супермаркете Walmart были ранены по меньшей мере 18 человек. Район был оцеплен силами полиции и ФБР, а в небо подняты полицейские вертолеты.

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