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Трамп зустрівся з постраждалими та родичами жертв стрільб в США

Новини » Суспільство    08.08.2019 - 04:48
Трамп зустрівся з постраждалими та родичами жертв стрільб в США
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Трамп відвідав постраждалих у лікарнях

Президент США Дональд Трамп зустрівся з сім'ями постраждалих від стрілянини в Огайо. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

За його словами, він зустрівся з потерпілими та їхніми сім'ями, співробітниками правоохоронних органів, медичним персоналом та службами першої допомоги.

"Це був теплий і чудовий візит. Величезний ентузіазм і навіть любов...Яких чудових людей я зустрів там в Дейтоні, штат Огайо", - зазначив він.

Також Трамп відвідав Ель-Пасо і зустрівся з родичами потерпілих і загиблих. Після спілкування президент США відправився в Білий дім.

Трамп зустрівся з постраждалими та родичами жертв стрільб в США

Трамп зустрівся з постраждалими та родичами жертв стрільб в СШАНагадаємо, раніше Трамп закликав ввести смертну кару за злочини на ґрунті ненависті.

Так, місті Ель-Пасо, штат Техас в суботу 3 серпня в одному з торгових центрів сталася стрілянина, в ході якої загинули 22 людини, ще кілька десятків отримали поранення.

Крім того, в ніч на неділю в місті Дейтон (штат Огайо сталася стрілянина, в результаті якої загинули 10 осіб і постраждали ще 26.

У результаті стрілянини в торговому центрі в Техасі загинув громадянин Німеччини Число загиблих при стрільбі в Техасі зросла
Новини України Дональд ТрампСтрільба
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