Трамп встречался с Парнасом и Фруманом как минимум 10 раз, - СМИ

Президент США Дональд Трамп как минимум 10 раз встречался с партнерами своего адвоката Руди Джулиани Львом Парнасом и Игорем Фруманом, знакомство с которыми отрицал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский телеканал CNN.

Журналисты представили доказательства прямых контактов бизнесменов с Дональдом Трампом в период с марта 2014 по декабрь 2018 года. Расследователи из CNN KFile обнаружили VIP-фотографии во время президентской кампании, факты встречи на мероприятиях по сбору немалых пожертвований, персональной ужина с президентом, а также во время празднования Хануки в Белом доме с президентом, вицепрезидентом и Джулиани.

Расследователи проанализировали фотографии публичных мероприятий, обнародованных в соцсетях Facebook, Instagram и на других онлайн-ресурсах, и выяснили, что Трамп пересекался с Фруманом и Парнасом как минимум 10 раз. В семи случаях президент США позировал с ними для фотографий.

Отмечается, что Парнасу и его бизнес-партнеру Фруману были предъявлены обвинения в сговоре с целью привлечения средств неназванного бизнесмена из России на финансирование избирательной кампании президента США. Они также долгое время помогали Джулиани собрать компромат на оппонента Трампа, кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, чей сын, Хантер Байден, был членом совета директоров украинской газовой компании Burisma.

С тех пор, как Парнасу и Фруману были предъявлены обвинения, Трамп публично заявил, что не знает их.

"Я их не знаю. Я ничего не знаю, что они делают. Может они были клиентами Рыжие (Джулиани, - ред.). Вы должны спросить Рыжие", - сказал Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что лица, связанные с адвокатом президента США Дональда Трампа - Руди Джулиани - в феврале просили пятого президента Украины Петра Порошенко начать расследование в отношении Burisma Group. Газета сообщала, что с Порошенко контактировали связанные с адвокатом Трампа бизнесмены Лев Парнас (уроженец Украины) и Игорь Фруман (выходец из Беларуси).

Ранее сообщалось, что Парнас должен дать показания под присягой о финансировании президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году.

Как известно, американских бизнесменов Фрумана и Парнаса арестовали в США 9 октября по подозрению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний Трампа.