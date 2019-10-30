Партнера Джулиани обязали свидетельствовать о финансировании кампании Трампа

Фото: Руди Джулиани и Лев Парнас (twitter.com/ScottMStedman)

Суд обязал Парнаса дать показания под присягой

Партнер личного адвоката американского президента Лев Парнас должен дать показания под присягой о финансировании президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году. Об этом говорится в решении Федерального судьи в штате Флорида, передает "Радио Свобода".

Как сообщается, судебное решение, принятое 29 октября, является частью дела о взыскании 510 тысяч долларов с американского бизнесмена Парнаса, который накануне с еще тремя лицами был обвинен в нарушении финансирования кампании Трампа.

По словам обвинения, Парнас, и его партнер Игорь Фруман лоббировали американских политиков, с целью устранения посла Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович. Также прокуроры утверждают, что бизнесмены скрывали источники пожертвований, перечисленных на счета республиканцев, отмывая иностранные деньги.

Также Фрумана и Парнаса подозревают в якобы помощи личному адвокату главы Белого дома Руди Джулиани по поиску в Украине информации, которая бы компрометировала главного политического оппонента Трапма - Джо Байдена.

Напомним, ранее сообщалось, что Федеральный суд США признал невиновными в финансовых преступлениях двух спонсоров предвыборной кампании президента США Дональда Трампа - Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Накануне суд оправдал еще двух фигурантов дела.

Как известно, американских бизнесменов Фрумана и Парнаса арестовали в США 9 октября. Сначала их подозревали в нарушении правил финансирования избирательных кампаний Трампа.