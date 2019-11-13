Трамп зустрічався з Парнасом і Фруманом щонайменше 10 разів, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп щонайменше 10 разів зустрічався з партнерами свого адвоката Руді Джуліані Львом Парнасом і Ігорем Фруманом, знайомство з якими заперечував. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський телеканал CNN.

Журналісти представили докази прямих контактів бізнесменів з Дональдом Трампом в період з березня 2014 по грудень 2018 року. Розслідувачі з CNN KFile виявили VIP-фотографії під час президентської кампанії, факти зустрічі на заходах зі збору чималих пожертвувань, персональної вечері з президентом, а також під час святкування Хануки в Білому домі з президентом, віцепрезидентом та Джуліані.

Розслідувачі проаналізували фотографії публічних заходів, оприлюднених в соцмережах Facebook, Instagram і на інших онлайн-ресурсах, і з’ясували, що Трамп перетинався з Фруманом і Парнасом щонайменше 10 разів. У сімох випадках президент США позував з ними для фотографій.

Зазначається, що Парнасу та його бізнес-партнеру Фруману були висунуті звинувачення в змові з метою залучення коштів неназваного бізнесмена з Росії на фінансування виборчої кампанії президента США. Вони також довгий час допомагали Джуліані зібрати компромат на кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена і його сина Хантера, який був членом ради директорів української газової компанії Burisma.

Відтоді, як Парнасу і Фруману були висунуті звинувачення, Трамп публічно заявив, що не знає їх.

"Я їх не знаю. Я нічого не знаю, що вони роблять. Може вони були клієнтами Руді (Джуліані, - ред.). Ви повинні запитати Руді", - сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що особи, пов'язані з адвокатом президента США Дональда Трампа - Руді Джуліані - в лютому просили п'ятого президента України Петра Порошенка почати розслідування відносно Burisma Group. Газета повідомляла, що з Порошенком контактували пов'язані з адвокатом Трампа бізнесмени Лев Парнас (уродженець України) та Ігор Фруман (виходець з Білорусі).

Раніше повідомлялося, що Парнас повинен дати свідчення під присягою про фінансування президентської кампанії Дональда Трампа в 2016 році.

Як відомо, американських бізнесменів Фрумана і Парнасу заарештували в США 9 жовтня за підозрою в порушенні правил фінансування виборчих кампаній Трампа.