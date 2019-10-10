В США арестовали близких к Джулиани бизнесменов, причастных к делам в Украине, - WSJ

Фото: Руди Джулиани (GettyImages)

Были арестованы Игорь Фруман и Лев Парнас

В Соединенных Штатах Америки арестовали близких к личному адвокату Дональда Трампа Руди Джулиани бизнесменов Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которые помогали ему с делами в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

Как сообщается, в среду вечером, 9 октября, арестовали "двух доноров иностранного происхождения", которые жертвовали средства номинационному комитету Дональда Трампа. Они были арестованы по уголовным обвинениям в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

Издание сообщает, что задержали бизнесменов из штата Флорида Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые находятся под следствием офиса прокуратуры Манхэттена. Ожидается, что они предстанут перед федеральным судом штата Вирджиния в четверг вечером, 10 октября.

По данным издания, оба бизнесмена жертвовали на избирательные кампании Республиканской партии, в том числе - на кампанию американского президента Дональда Трампа. По данным Федеральной избирательной комиссии, Фруман и Парнас в мае 2018 года передали 325 тыс. долларов протрамповскому фонду America First Action.

В распоряжении РБК-Украина оказался текст обвинительного акта в отношении Фрумана, Парнаса и их предполагаемых сообщников.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что адвокат Руди Джулиани заявлял, что не видел заявление посланцев Дональда Трампа в Украине, которое касалось расследования по делу Burisma, в котором фигурировал Хантер Байден.

Кроме того, в Демократической партии США заявили, что хотят, чтобы личный адвокат американского президента Руди Джулиани под присягой в Сенате свидетельствовать по делу коррупции в Украине.