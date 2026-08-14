Трамп впровадив мита до 100% на дрони: це стосується навіть союзників США

Мита від 10% до 100% залежно від типу дрона

Найвищу ставку - 100% - Вашингтон встановив для дронів, які мають підвищену чутливість із погляду національної безпеки: це безпілотники злітною масою понад 25 кілограмів або з тепловізійними можливостями. Під таку ж ставку підпадають докстанції для цих дронів і низка критичних комплектуючих до них.

Менші за розміром дрони без згаданих чутливих характеристик, а також інші компоненти оподатковуються за ставкою 25%.

Окремі, пільгові умови прописані для дронів і комплектуючих із Європейського Союзу, Японії, Ліхтенштейну, Південної Кореї, Швейцарії та Тайваню - для них мито становитиме 15%, якщо апаратне й програмне забезпечення та технології походять із цих країн або США. Для Великої Британії ставка ще нижча - 10% на тих самих умовах походження.

Коли запрацюють мита і навіщо вони потрібні

Основна частина мит набуде чинності через 21 день після підписання прокламації. Для менш чутливих комплектуючих дронів термін довший - 180 днів; стільки ж часу відведено на впровадження мит для продукції, яку Пентагон (Міністерство війни США) протягом 20 днів після підписання документа звільнить від внесення до "переліку, що охоплюється" Федеральної комісії зв'язку.

Прокламація також уповноважує міністра торгівлі США запустити програму оншорингу для компаній, які інвестують у виробництво дронів і комплектуючих на території країни.

У Білому домі пояснюють рішення надмірною залежністю американської оборонної та цивільної промисловості від іноземних постачальників безпілотних систем, що, на думку адміністрації, створює ризики для національної безпеки та вразливості в кібербезпеці.

Це вже не перший крок Трампа у цій сфері - влітку 2025 року він підписував укази про розвиток американського виробництва дронів і про контроль над повітряним простором країни.