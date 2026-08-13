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Ворог переймає наші напрацювання і масштабує їх за лічені тижні, - командир 107 бригади ТрО

13:40 13.08.2026 Чт
2 хв
Чи вдалося ЗСУ знайти протидію ворожим перехоплювачам проти бомберів?
aimg Лев Шевченко
Ворог переймає наші напрацювання і масштабує їх за лічені тижні, - командир 107 бригади ТрО Фото: російський перехоплювач "Елка" (росЗМІ)
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Ворог швидко переймає й масштабує технологічні напрацювання Сил оборони України завдяки власному ресурсу на державному рівні - щойно з'являється ефективне рішення, його кількість на фронті зростає в рази.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів комбриг 107 бригади ТрО Денис Перч.

Ворог масштабує чужі напрацювання державним ресурсом

За словами Перча, детально зупинятися на конкретних типах і видах засобів немає сенсу, оскільки противник так само нарощує власні можливості.

Особливість ворога в тому, що він бере напрацювання України і швидко їх масштабує завдяки своєму ресурсу та масштабу на державному рівні. Рано чи пізно Сили оборони стикаються з тим, що після появи якогось наведення ворог бачить його ефект і одразу нарощує кількість застосування в рази.

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Перехоплювачі ускладнили роботу бомберів, але ЗСУ знайшли протидію

Комбриг підтвердив, що на початках застосування ворожих перехоплювачів це справді дало противнику певний ефект на полі бою — зокрема, дещо відсунуло українські бомбери.

Втім, за його словами, Сили оборони вже знайшли певні способи протидії та можливості, деталі яких Перч поки розкрити не може, зазначивши, що зробить це, можливо, з часом. За його словами, це рішення працює: ворогу стало важче виявляти українські бомбери, а навіть у разі виявлення не завжди вдається їх збити.

Раніше РБК-Україна писало, що фонд Dignitas разом із компанією Aura працюють над захистом важких бомберів засобами РЕБ - попри високу вартість, ці дрони регулярно збиваються значно дешевшими FPV-дронами через свою повільність і неповороткість.

Також ми розповідали, що дрони-перехоплювачі літакового типу в перспективі отримають реактивні двигуни - про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів CEO компанії Yartura Олег Букаренко, пояснивши переваги крилатих перехоплювачів над коптерними.

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