Українські дрони поїдуть у США: Зеленський анонсував новий крок до Drone Deal

Україна та США просуваються до укладення Drone Deal. Співпраця виходить на новий етап, який передбачає не лише домовленості на папері, а й практичні кроки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Під час зустрічі з послом США при НАТО Метью Вітакером президент України Володимир Зеленський повідомив, що сторони вже підписали перші документи в межах майбутньої угоди Drone Deal.

За його словами, це відкриває можливість відправляти українські безпілотники до США для тестування.

Програма PURL

Також президент подякував Метью Вітакеру за участь у реалізації програми PURL, яка має допомогти Україні отримувати додаткові засоби для захисту неба.

Своєю чергою Вітакер повідомив, що програму PURL було започатковано за ініціативи президента США Дональда Трампа. За його словами, наразі її обсяг майже сягнув 8 млрд доларів.

"Це американське спорядження, яке було оплачене європейськими коштами. І саме так ця програма і закладалася. Програма має розвиватися і бути ще більш успішною, щоб вам допомогти", - додав посол США при НАТО.

Підсумки саміту НАТО в Анкарі

Окрім цього, Зеленський і Вітакер обговорили підсумки саміту НАТО в Анкарі. Одним із ключових результатів, за словами президента, стали рішення щодо посилення захисту українського неба та їхньої практичної реалізації. Зокрема, йдеться про домовленість щодо ліцензування виробництва ракет для систем Patriot.

"Я думаю, що це був дуже успішний саміт, і під час візиту ми обговорили багато різних питань. Ми дуже вдячні Сполученим Штатам за велику підтримку з вашого боку", - підкреслив Зеленський.

Під час зустрічі президент також вручив орден "За заслуги" III ступеня командувачу Спеціальної місії НАТО з підтримки безпеки та підготовки України й Групи сприяння місії безпеки генерал-лейтенанту Керті Базсузарду, подякувавши йому за підтримку України.