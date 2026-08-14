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Трамп ввел пошлины до 100% на дроны: это касается даже союзников США

09:53 14.08.2026 Пт
3 мин
Какие пошлины Трамп ввел на дроны и когда они начнут действовать?
aimg Лев Шевченко
Фото: украинский военный с дроном (фото с Facebook-страницы Генштаба)

Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о введении пошлин на импортные дроны и комплектующие к ним – ставка достигает 100% для наиболее чувствительных с точки зрения безопасности моделей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Пошлины от 10% до 100% в зависимости от типа дрона

Наивысшую ставку - 100% - Вашингтон установил для дронов, которые имеют повышенную чувствительность с точки зрения национальной безопасности: это беспилотники взлетной массой более 25 килограммов или с тепловизионными возможностями. Под такую же ставку подпадают докстанции для этих дронов и ряд критических комплектующих к ним.

Меньшие по размеру дроны без упомянутых чувствительных характеристик, а также другие компоненты облагаются налогом по ставке 25%.

Отдельные, льготные условия прописаны для дронов и комплектующих из Европейского Союза, Японии, Лихтенштейна, Южной Кореи, Швейцарии и Тайваня - для них пошлина составит 15% , если аппаратное и программное обеспечение и технологии происходят из этих стран или из США. Для Великобритании ставка еще ниже – 10% на тех же условиях происхождения.

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Когда заработают пошлины и зачем они нужны

Основная часть пошлин вступит в силу через 21 день после подписания прокламации. Для менее чувствительных комплектующих дронов срок дольше – 180 дней; столько же времени отведено на внедрение пошлин на продукцию, которую Пентагон (Министерство войны США) в течение 20 дней после подписания документа освободит от внесения в "охватываемый перечень" Федеральной комиссии связи.

Прокламация также уполномочивает министра торговли США запустить программу оншоринга для компаний, инвестирующих в производство дронов и комплектующих на территории страны.

В Белом доме объясняют решение чрезмерной зависимости американской оборонной и гражданской промышленности от иностранных поставщиков беспилотных систем, что, по мнению администрации, создает риски для национальной безопасности и уязвимости в кибербезопасности.

Это уже не первый шаг Трампа в этой сфере – летом 2025 года он подписывал указы о развитии американского производства дронов и о контроле над воздушным пространством страны.

Тема сотрудничества Киева и Вашингтона в дроновой сфере развивается параллельно новым торговым ограничениям США.

Так, американская компания ReconCraft заключила соглашение с украинским Uforce о налаживании производства морских дронов Magura непосредственно в США – это первый случай, когда разработанный и испытанный в бою в Украине беспилотник начнут выпускать на американских мощностях.

В то же время продолжается продвижение более масштабной инициативы Drone Deal: стороны уже подписали первые документы в рамках будущего соглашения, предусматривающего экспорт украинских беспилотных технологий в США и создание совместных производственных линий.

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