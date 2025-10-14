Трамп впевнений, що партія Орбана переможе на виборах до парламенту Угорщини

Президент США Дональд Трамп назвав "фантастичним" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та впевнений у перемозі його партії "Фідес" на парламентських виборах у 2026 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ лідера на "Саміті миру" в єгипетському місті Шарм-ель-Шейх.
"Віктор. Ми любимо Віктора. Віктор, я його так називаю (victor латиною означає "переможець". - ред.). Ти фантастичний. Гаразд, я знаю, що багато людей не погоджуються зі мною, але я єдиний, хто має значення", - сказав очільник Білого дому.
Президент назвав Орбана "чудовим лідером" і нагадав, як підтримував його на останніх виборах, які політик виграв.
"Він переміг із перевагою в 28 пунктів. Отже, цього разу в тебе вийде ще краще. У вас чергові вибори і ви досягнете чудових результатів. Ми це цінуємо і підтримуємо тебе на 100%", - додав Трамп.
Вибори до парламенту Угорщини заплановані на квітень 2026 року. Фаворитами перегонів є партія Віктора Орбана "Фідес" та опозиційна партія Петера Мадяра "Тиса".
Додамо, що наприкінці вересня Трамп заявив про намір змусити Орбана відмовитися від закупівлі російської нафти.
Однак угорський прем'єр відмовився від такої пропозиції та підкреслив, що Будапешт буде керуватися в цьому питанні власними національними інтересами.