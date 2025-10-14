RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Трамп уверен, что партия Орбана победит на выборах в парламент Венгрии

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп назвал "фантастическим" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и уверен в победе его партии "Фидес" на парламентских выборах в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление лидера на "Саммите мира" в египетском городе Шарм-эль-Шейх.

"Виктор. Мы любим Виктора. Виктор, я его так называю (victor на латыни означает "победитель". - ред.). Ты фантастический. Ладно, я знаю, что многие люди не согласны со мной, но я единственный, кто имеет значение", - сказал глава Белого дома.

Президент назвал Орбана "замечательным лидером" и напомнил, как поддерживал его на последних выборах, которые политик выиграл.

"Он победил с перевесом в 28 пунктов. Так что на этот раз у тебя получится еще лучше. У вас очередные выборы и вы добьетесь замечательных результатов. Мы это ценим и поддерживаем тебя на 100%", - добавил Трамп.

Отношения США и Венгрии

Выборы в парламент Венгрии запланированы на апрель 2026 года. Фаворитами гонки являются партия Виктора Орбана "Фидес" и оппозиционная партия Петера Мадьяра "Тиса".

О ключевых опасностях венгерских выборов для Украины, читайте в материале РБК-Украина: "Орбан снова против Украины: при чем тут шпионы и что это значит для Киева".

Добавим, что в конце сентября Трамп заявил о намерении заставить Орбана отказаться от закупки российской нефти.

Однако венгерский премьер отказался от такого предложения и подчеркнул, что Будапешт будет руководствоваться в этом вопросе собственными национальными интересами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВенгрияДональд ТрампВиктор Орбан