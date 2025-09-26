ua en ru
Пт, 26 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Орбан повстав проти Трампа, відмовившись виконати його вимогу

Угорщина, П'ятниця 26 вересня 2025 11:41
UA EN RU
Орбан повстав проти Трампа, відмовившись виконати його вимогу Фото: Дональд Трамп та Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Угорщина не має наміру відмовлятися від дешевих російських енергоресурсів. Будапешт не готовий виконати вимогу США.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами Орбана, це питання він обговорив із президентом Дональдом Трампом під час телефонної розмови 26 вересня.

Дзвінок відбувся після того, як Трамп на брифінгу з Володимиром Зеленським допустив ідею закликати Угорщину відмовитися від закупівель російської нафти.

Аргументи угорського прем'єра

Орбан зазначив, що Угорщина керуватиметься власними інтересами в питаннях енергетики. За його словами, уряд не зобов'язаний дотримуватися рекомендацій США.

"Ми не повинні приймати аргументи один одного. Нам потрібно просто чітко говорити про наші інтереси і слухати один одного як друзі, а далі кожен чинить, як вважає за потрібне", - сказав Орбан.

Він додав, що відмова від трубопровідних поставок нафти і газу нібито призвела б до негайного падіння економіки Угорщини на 4%.

Баланс між США і Росією

Угорщина, будучи членом ЄС і НАТО, продовжує лавірувати між зв'язками Орбана з Дональдом Трампом і його контактами з Росією. З 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, прем'єр-міністр зберігає діалог із Москвою.

Останні заяви Орбана стали одним із найчіткіших підтверджень того, що Угорщина підтримуватиме економічні зв'язки з Росією навіть на шкоду відносинам зі США.

Раніше Дональд Трамп також закликав Туреччину скоротити імпорт енергоресурсів з Росії. Про це він заявив на зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Угорщина
Новини
Росія вдарила по Україні 154 дронами: є влучання на 9 локаціях
Росія вдарила по Україні 154 дронами: є влучання на 9 локаціях
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"