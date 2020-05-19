Трамп: ВОЗ должна изменить свое отношение к США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Всемирная организация здравоохранения должна улучшить свое отношение к Соединенным Штатам. В противном случае США не будет возобновлять сотрудничество с ВОЗ.

Об этом сообщает Reuters.

"Они должны навести порядок. Они должны сделать лучшую работу. Они должны быть намного более справедливыми по отношению к другим странам, включая Соединенные Штаты, иначе мы больше не будем с ними связываться", - заявил Трамп.

Напомним, ранее Трамп опубликовал письмо к главе ВОЗ, в котором пригрозил навсегда лишить финансирования организацию. Президент США дал ВОЗ 30 дней на решение внутренних проблем.

Отметим, в середине апреля США прекратило финансирование ВОЗ. Как отметил Трамп, такое решение связано с тем, что организация не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность. По его словам, ВОЗ потеряла огромное количество времени, а также прикрывала вспышки коронавируса в Китае.

При этом в самой ВОЗ заявили, что надеются на возобновление финансирования со стороны США.