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ВОЗ надеется на возобновление финансирования со стороны США

Новости » Политика     22.04.2020 - 21:55
ВОЗ надеется на возобновление финансирования со стороны США
Фото: Тедрос Гебреисус (twitter.com/DrTedros)

Ранее Трамп приостановил финансирование ВОЗ, обвинив организацию в медлительности и покрывании Китая из-за коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус надеется, что администрация президента США пересмотрит вопрос о приостановлении финансирования организации. Об этом сообщает Reuters.

Глава ВОЗ отметил, что инвестиция в работу организации позволяет обеспечить безопасность странам по всему миру, в том числе и США.

"Я надеюсь, что замораживание финансирования будет пересмотрено, и США вновь поддержат работу ВОЗ и продолжат спасать жизни", - сказал Тедрос.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что прекращает финансирование ВОЗ, так как организация не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность. По его словам, ВОЗ потеряла огромное количество времени, а также прикрывала вспышки коронавируса в Китае.

Отметим, после приостановки финансирования со стороны США, Канада увеличила объем финансовой поддержки ВОЗ. Ежегодно будут выделяться десятки миллионов долларов на финансирование организации.

Также о готовности увеличить финансирование ВОЗ заявили в Германии.

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