Трамп: ВООЗ повинна змінити своє ставлення до США

Президент США Дональд Трамп заявив, що Всесвітня організація охорони здоров'я повинна покращити своє ставлення до Сполученим Штатам. В противному випадку США не буде відновлювати співпрацю з ВООЗ.

Про це повідомляє Reuters.

"Вони повинні навести порядок. Вони повинні зробити кращу роботу. Вони повинні бути набагато більш справедливими по відношенню до інших країн, включаючи Сполучені Штати, інакше ми більше не будемо з ними зв'язуватися", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше Трамп опублікував лист до глави ВООЗ, в якому пригрозив назавжди позбавити фінансування організацію. Президент США дав ВООЗ 30 днів на вирішення внутрішніх проблем.

Відзначимо, в середині квітня США припинило фінансування ВООЗ. Як зазначив Трамп, таке рішення пов'язане з тим, що організація не впоралася зі своїм основним обов'язком і повинна нести відповідальність. За його словами, ВООЗ втратила величезну кількість часу, а також прикривала спалаху коронавіруса в Китаї.

При цьому в самій ВООЗ заявили, що сподіваються на відновлення фінансування з боку США.