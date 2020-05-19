ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп пригрозил ВОЗ навсегда лишить финансирования США

Новости » Политика     19.05.2020 - 08:39
Трамп пригрозил ВОЗ навсегда лишить финансирования США
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Президент США дал 30 дней на решение проблем внутри ВОЗ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил навсегда лишить финансирования Всемирную организацию здравоохранения. Также американский лидер выдвинул ультиматум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адресованное главе ВОЗ Тедросу Аданому Гебреисусу письмо от Трама, которое он опубликовал у себя в Twitter.

Трамп также указал, что "Всемирной организации здравоохранения не видать денег США, если она не выполнит существенных улучшений в течение 30 дней".

"Вы с опозданием объявили вспышку чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения 30 января 2020 года... Ясно, что ошибки, предпринятые вами и вашей организацией в ответ на пандемию, были чрезвычайно дорогостоящими для всего мира", - написал Трамп.

Он предупредил, что не только остановит финансирование Соединенных Штатов, но и пересмотрит членство США в организации.

"Я не могу позволить американским налогоплательщикам продолжать финансировать организацию, которая в ее нынешнем состоянии явно не отвечает интересам Америки", - заявил Трамп.

Напомним, РБК-Украина ссобщало, что Дональд Трамп обвинил ВОЗ в ориентированности на Китай. Американский лидер назвал организацию "марионеткой".

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус в понедельник, 18 мая, заявил, что в ближайшее время будет проведена независимая оценка глобальной реакции на коронавирус. Китай поддержал такой обзор.

Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины ВОЗДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь