Трамп пригрозил ВОЗ навсегда лишить финансирования США

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Президент США дал 30 дней на решение проблем внутри ВОЗ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил навсегда лишить финансирования Всемирную организацию здравоохранения. Также американский лидер выдвинул ультиматум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адресованное главе ВОЗ Тедросу Аданому Гебреисусу письмо от Трама, которое он опубликовал у себя в Twitter.

Трамп также указал, что "Всемирной организации здравоохранения не видать денег США, если она не выполнит существенных улучшений в течение 30 дней".

"Вы с опозданием объявили вспышку чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения 30 января 2020 года... Ясно, что ошибки, предпринятые вами и вашей организацией в ответ на пандемию, были чрезвычайно дорогостоящими для всего мира", - написал Трамп.

Он предупредил, что не только остановит финансирование Соединенных Штатов, но и пересмотрит членство США в организации.

"Я не могу позволить американским налогоплательщикам продолжать финансировать организацию, которая в ее нынешнем состоянии явно не отвечает интересам Америки", - заявил Трамп.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020

Напомним, РБК-Украина ссобщало, что Дональд Трамп обвинил ВОЗ в ориентированности на Китай. Американский лидер назвал организацию "марионеткой".

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус в понедельник, 18 мая, заявил, что в ближайшее время будет проведена независимая оценка глобальной реакции на коронавирус. Китай поддержал такой обзор.

Автор: Виталия Мазур