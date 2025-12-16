ua en ru
Вт, 16 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп вніс до переліку зброї масового ураження нелегальний фентаніл

Вівторок 16 грудня 2025 09:40
UA EN RU
Трамп вніс до переліку зброї масового ураження нелегальний фентаніл Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким нелегальний фентаніл і основні хімічні компоненти для його виготовлення визнаються зброєю масового ураження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст указу президента США.

"Мій найвищий обов’язок як президента Сполучених Штатів – захист країни та її громадян. Відповідно до цього, я таким чином визнаю нелегальний фентаніл та хімічні речовини, необхідні для його виробництва, зброєю масового ураження", - йдеться у тексті указу.

У документі зазначається, що "два міліграми, що еквівалентно 10-15 кристаликам кухонної солі, становлять смертельну дозу", а також що "сотні тисяч американців померли від передозування фентанілом".

Президент наголосив, що виробництво й поширення цієї речовини, якими здебільшого займаються організовані злочинні угруповання, є серйозною загрозою національній безпеці Сполучених Штатів.

За словами Трампа, прибутки від торгівлі фентанілом спрямовуються на фінансування діяльності іноземних терористичних організацій і наркокартелів, зокрема убивства, теракти та заколоти по всьому світу.

В указі також йдеться про те, що два картелі, які відіграють ключову роль у поширенні фентанілу на території США, перебувають у збройному протистоянні за контроль над регіонами та захист своїх схем, що призводить до насильства і смертей.

Трамп зобов’язав Мінюст невідкладно посилити розслідування та кримінальне переслідування за злочини, пов’язані з торгівлею фентанілом, а Державний департамент і Міністерство фінансів – уживати заходів щодо активів і фінансових установ, причетних до його виготовлення та збуту.

Крім того, документ передбачає можливість залучення ресурсів Міністерства оборони для спільної з правоохоронними органами протидії розповсюдженню "зброї масового ураження".

Що передувало

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що незаконний обіг фентанілу став однією з головних причин запровадження мит США щодо Канади, Мексики та Китаю, які вважаються основними постачальниками цієї наркотичної речовини.

Також у липні Дональд Трамп підписав закон про обмеження незаконного ввезення фентанілу в США. Документ збільшує терміни ув'язнення для торговців цією наркотичною речовиною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
Два дні у Берліні. Про що Україна говорила зі США та Європою і чи є прогрес у мирному плані
Два дні у Берліні. Про що Україна говорила зі США та Європою і чи є прогрес у мирному плані
Аналітика
Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі