Трамп внес в перечень оружия массового поражения нелегальный фентанил

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым нелегальный фентанил и основные химические компоненты для его изготовления признаются оружием массового поражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст указа президента США.

"Моя высшая обязанность как президента Соединенных Штатов - защита страны и ее граждан. В соответствии с этим, я таким образом признаю нелегальный фентанил и химические вещества, необходимые для его производства, оружием массового поражения", - говорится в тексте указа.

В документе отмечается, что "два миллиграмма, что эквивалентно 10-15 кристалликам поваренной соли, составляют смертельную дозу", а также что "сотни тысяч американцев умерли от передозировки фентанилом".

Президент подчеркнул, что производство и распространение этого вещества, которыми в основном занимаются организованные преступные группировки, является серьезной угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов.

По словам Трампа, доходы от торговли фентанилом направляются на финансирование деятельности иностранных террористических организаций и наркокартелей, в частности убийства, теракты и мятежи по всему миру.

В указе также говорится о том, что два картеля, которые играют ключевую роль в распространении фентанила на территории США, находятся в вооруженном противостоянии за контроль над регионами и защиту своих схем, что приводит к насилию и смертям.

Трамп обязал Минюст безотлагательно усилить расследование и уголовное преследование за преступления, связанные с торговлей фентанилом, а Государственный департамент и Министерство финансов - принимать меры в отношении активов и финансовых учреждений, причастных к его изготовлению и сбыту.

Кроме того, документ предусматривает возможность привлечения ресурсов Министерства обороны для совместного с правоохранительными органами противодействия распространению "оружия массового поражения".