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Трамп підписав закон про обмеження обігу фентанілу: в чому його суть

Четвер 17 липня 2025 00:26
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Трамп підписав закон про обмеження обігу фентанілу: в чому його суть Фото: президент США Дональд Трамп (flickr.com)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Дональд Трамп підписав закон про обмеження незаконного ввезення фентанілу в США. Документ збільшує терміни ув'язнення для торговців цією наркотичною речовиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Церемонія підписання відбулася в присутності родин, які втратили близьких через вживання фентанілу.

Закон про припинення смертельного обігу цієї речовини або HALT Fentanyl Act - внесе цей опіоїд до Списку I. Це може призвести до посилення покарання для осіб, засуджених за злочини, пов'язані з використанням опіоїда.

Зазначимо, що адміністрація експрезидента Джо Байдена підтримала законопроєкт, але він "завис" у попередньому скликанні Сенату, контрольованому демократичною більшістю.

Що таке фентаніл

Фентаніл - синтетичний опіоїдний анальгетик. У медичних цілях його використовують для знеболювання хворих на рак і призначають людям, які одужують після болісних операцій.

Фентаніл також використовується для заспокоєння без снодійного ефекту. Анальгетик найчастіше використовується для внутрішньовенного введення, але, як і героїн, його можна викурювати чи нюхати.

Тривале захоплення фентанілом загрожує розвитком у людини наркоманії. Причому токсична дія цього препарату більш шкідлива навіть за морфін.

Нагадаємо, що незаконний обіг фентанілу є однією з головних причин запровадження мит США щодо Канади, Мексики та Китаю, які вважаються основними постачальниками цієї наркотичної речовини.

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