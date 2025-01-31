Трамп сказав, коли введе 25% мита для Канади та Мексики
Президент США Дональд Трамп заявив, що виконає свою погрозу запровадити 25% мита на імпорт із Канади та Мексики вже цієї суботи, 1 лютого. Причинами свого рішення він назвав потік фентанілу і великий торговий дефіцит.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Ми оголосимо про введення мит щодо Канади і Мексики з низки причин. Номер один - це люди, які так класно і так багато хлинули в нашу країну. Номер два - це наркотики фентаніл і все інше, що потрапило в країну. Номер три - це величезні субсидії, які ми даємо Канаді та Мексиці у вигляді дефіциту", - пояснив він.
Трамп додав, що рівень мит "може з часом зрости, а може й ні". Крім того, він повідомив, що вже сьогодні ввечері ухвалить рішення про те, чи будуть застосовуватися мита до імпорту канадської нафти, зазначимо, що це рішення залежатиме від ціни на нафту.
"Нам не потрібні ті продукти, які в них є. У нас є вся нафта, яка вам потрібна. У нас є всі дерева, які вам потрібні", - сказав Трамп, маючи на увазі великий імпорт з Канади.
Після коментарів президента США, ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate піднялися вище 73 доларів за барель. Тим часом американський долар теж виріс до денного максимуму, а канадський долар впав.
Погрози Трампа у вигляді мит для інших країн
Нагадаємо, у неділю, 26 січня, президент США Дональд Трамп доручив своїй адміністрації ввести 25% мита проти Колумбії, а також низку санкцій. Рішення було ухвалено після того, як Богота (столиця Колумбії) відмовилася приймати літаки з депортованими мігрантами зі Сполучених Штатів.
Через невеликий проміжок часу, Колумбія погодилася на умови Трампа, про що повідомили в Білому домі. Також там додали, що у зв'язку з досягненням угоди про повернення депортованих мігрантів, США не запроваджуватимуть мита і санкції проти Колумбії.
Зазначимо, що близько тижня тому Трамп заявив, що волів би не вводити мита проти Китаю. Однак, за його словами, така можливість зберігається.
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