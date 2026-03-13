RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп признал помощь Ирану от РФ, но оправдал Путина войной в Украине

15:23 13.03.2026 Пт
2 мин
Почему, по мнению президента США, Москва поддерживает Тегеран?
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп признал, что российский диктатор Владимир Путин может "немного" помогать Ирану. В то же время оправдал его войной в Украине.

"Я думаю, что Путин, возможно, немного Ирану помогает. Потому что он, видимо, думает, что мы помогаем Украине, не так ли?", - сказал Трамп.

Его комментарии прозвучали после того, как разведка США сообщила, что Россия предоставила Ирану информацию, которая может помочь Тегерану нанести удары по американским военным кораблям, самолетам и другим объектам в регионе.

В то же время на уточнение журналистов американский президент признал, что США также помогают Украине.

Фото: Трамп признал, что Россия помогает Ирану (инфографика РБК-Украина)

"Да, мы тоже им помогаем... И он (Путин - ред.) это говорит, и Китай сказал бы то же самое, знаете. Если быть честными... Это типа: эй, они это делают, и мы это делаем", - добавил Трамп.

Россия помогает Ирану

Напомним, роль России в конфликтах на Ближнем Востоке и в Европе становится все активнее. В частности, британская разведка расследует возможный "след Кремля" в инциденте с дронами, атаковавшими британскую авианосную группу.

При этом Москва заявила, что РФ не является "нейтральной стороной" и поддерживает Иран в конфликте с Израилем и считает действия западных стран в этой ситуации несправедливыми.

Между тем в Иране официально подтвердили тесное партнерство с Россией и отвергли возможность перемирия с Израилем.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в начале полномасштабной войны России против Украины, Москва для атак по стране использовала дроны с иранскими деталями.

Теперь же Иран получает российские комплектующие, что позволяет Тегерану атаковать другие страны Ближнего Востока и базы США.

Также, по мнению Зеленского, Москва не только активно поддерживает Тегеран дронами и ПВО, но и может прислать в Иран свои войска.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиИранДональд ТрампВойна в Украине