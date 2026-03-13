Трамп признал помощь Ирану от РФ, но оправдал Путина войной в Украине

Президент США Дональд Трамп признал, что российский диктатор Владимир Путин может "немного" помогать Ирану. В то же время оправдал его войной в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
"Я думаю, что Путин, возможно, немного Ирану помогает. Потому что он, видимо, думает, что мы помогаем Украине, не так ли?", - сказал Трамп.
Его комментарии прозвучали после того, как разведка США сообщила, что Россия предоставила Ирану информацию, которая может помочь Тегерану нанести удары по американским военным кораблям, самолетам и другим объектам в регионе.
В то же время на уточнение журналистов американский президент признал, что США также помогают Украине.
Фото: Трамп признал, что Россия помогает Ирану (инфографика РБК-Украина)
"Да, мы тоже им помогаем... И он (Путин - ред.) это говорит, и Китай сказал бы то же самое, знаете. Если быть честными... Это типа: эй, они это делают, и мы это делаем", - добавил Трамп.
Напомним, роль России в конфликтах на Ближнем Востоке и в Европе становится все активнее. В частности, британская разведка расследует возможный "след Кремля" в инциденте с дронами, атаковавшими британскую авианосную группу.
При этом Москва заявила, что РФ не является "нейтральной стороной" и поддерживает Иран в конфликте с Израилем и считает действия западных стран в этой ситуации несправедливыми.
Между тем в Иране официально подтвердили тесное партнерство с Россией и отвергли возможность перемирия с Израилем.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в начале полномасштабной войны России против Украины, Москва для атак по стране использовала дроны с иранскими деталями.
Теперь же Иран получает российские комплектующие, что позволяет Тегерану атаковать другие страны Ближнего Востока и базы США.
Также, по мнению Зеленского, Москва не только активно поддерживает Тегеран дронами и ПВО, но и может прислать в Иран свои войска.