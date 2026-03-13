Трамп признал помощь Ирану от РФ, но оправдал Путина войной в Украине

"Я думаю, что Путин, возможно, немного Ирану помогает. Потому что он, видимо, думает, что мы помогаем Украине, не так ли?", - сказал Трамп.

Его комментарии прозвучали после того, как разведка США сообщила, что Россия предоставила Ирану информацию, которая может помочь Тегерану нанести удары по американским военным кораблям, самолетам и другим объектам в регионе.

В то же время на уточнение журналистов американский президент признал, что США также помогают Украине.

Фото: Трамп признал, что Россия помогает Ирану (инфографика РБК-Украина)

"Да, мы тоже им помогаем... И он (Путин - ред.) это говорит, и Китай сказал бы то же самое, знаете. Если быть честными... Это типа: эй, они это делают, и мы это делаем", - добавил Трамп.