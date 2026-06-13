Трамп візьме участь у саміті G7 із Зеленським у Франції

Деталі майбутньої зустрічі та позиція Європи

За інформацією видання, саміт G7 проходитиме з 15 по 17 червня. Українське питання лідери планують розглянути під час першої робочої сесії.

За словами високопосадовця американської адміністрації, головною метою європейських лідерів є формування єдиної позиції щодо підтримки України.

Наразі Європа забезпечує основну частину військової та фінансової допомоги Україні, оскільки США припинили двосторонні військові пожертви. Попри це, європейські країни залишаються здебільшого виключеними з процесу мирних переговорів.

У Єлисейському палаці зазначили, що ключовим завданням зустрічі в Евіані буде визначення умов, за яких партнери G7 зможуть стимулювати початок діалогу між Україною та Росією.

"Вкрай важливо досягти угоди щодо параметрів або умов цього діалогу, зокрема щодо питання території", - наголосили в адміністрації французького президента.

Також європейські лідери планують підкреслити недоречність скасування санкцій проти Росії на цьому етапі.

Крім українського питання, на саміті обговорять ситуацію на Близькому Сході та безпеку в Ормузькій протоці.

Після завершення офіційної програми саміту Дональд Трамп проведе вечерю з Еммануелем Макроном у Версальському палаці.