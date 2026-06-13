Трамп візьме участь у саміті G7 із Зеленським у Франції

Президент США Дональд Трамп долучиться до робочої сесії лідерів країн "Великої сімки" (G7) за участю президента України Володимира Зеленського. Зустріч відбудеться у межах саміту у французькому місті Евіан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Euractiv.
За інформацією видання, саміт G7 проходитиме з 15 по 17 червня. Українське питання лідери планують розглянути під час першої робочої сесії.
За словами високопосадовця американської адміністрації, головною метою європейських лідерів є формування єдиної позиції щодо підтримки України.
Наразі Європа забезпечує основну частину військової та фінансової допомоги Україні, оскільки США припинили двосторонні військові пожертви. Попри це, європейські країни залишаються здебільшого виключеними з процесу мирних переговорів.
У Єлисейському палаці зазначили, що ключовим завданням зустрічі в Евіані буде визначення умов, за яких партнери G7 зможуть стимулювати початок діалогу між Україною та Росією.
"Вкрай важливо досягти угоди щодо параметрів або умов цього діалогу, зокрема щодо питання території", - наголосили в адміністрації французького президента.
Також європейські лідери планують підкреслити недоречність скасування санкцій проти Росії на цьому етапі.
Крім українського питання, на саміті обговорять ситуацію на Близькому Сході та безпеку в Ормузькій протоці.
Після завершення офіційної програми саміту Дональд Трамп проведе вечерю з Еммануелем Макроном у Версальському палаці.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон запросив Володимира Зеленського взяти участь у саміті "Великої сімки", щоб відновити консенсус у рамках G7 щодо підтримки України. Французький лідер натякнув на наявність розбіжностей із Дональдом Трампом, зокрема у питаннях параметрів майбутніх мирних переговорів.
Сам президент США Дональд Трамп раніше підтвердив свій намір відвідати зустріч в Евіан-ле-Бен. Його візит проходитиме на тлі серйозних розбіжностей Вашингтона з ключовими союзниками через торговельну напруженість та війну США й Ізраїлю проти Ірану, яку більшість європейських країн відмовилися підтримати військово.
Через те, що Білий дім переорієнтував свою увагу на Близький Схід, лідери ЄС заявили про готовність взяти на себе провідну роль у переговорах щодо припинення війни РФ проти України.
Оскільки зусилля спецпредставників Трампа на початку 2025 року не дали помітного результату, європейські країни, які стали головними фінансовими та військовими донорами Києва, намагаються перехопити ініціативу у врегулюванні конфлікту.