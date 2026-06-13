Трамп примет участие в саммите G7 с Зеленским во Франции

Президент США Дональд Трамп присоединится к рабочей сессии лидеров стран "Большой семерки" (G7) с участием президента Украины Владимира Зеленского. Встреча состоится в рамках саммита во французском городе Эвиан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Euractiv.
По информации издания, саммит G7 будет проходить с 15 по 17 июня. Украинский вопрос лидеры планируют рассмотреть во время первой рабочей сессии.
По словам высокопоставленного американской администрации, главной целью европейских лидеров является формирование единой позиции по поддержке Украины.
Сейчас Европа обеспечивает основную часть военной и финансовой помощи Украине, поскольку США прекратили двусторонние военные пожертвования. Несмотря на это, европейские страны остаются в основном исключенными из процесса мирных переговоров.
В Елисейском дворце отметили, что ключевой задачей встречи в Эвиане будет определение условий, при которых партнеры G7 смогут стимулировать начало диалога между Украиной и Россией.
"Крайне важно достичь соглашения по параметрам или условиям этого диалога, в частности по вопросу территории", - отметили в администрации французского президента.
Также европейские лидеры планируют подчеркнуть неуместность отмены санкций против России на этом этапе.
Кроме украинского вопроса, на саммите обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и безопасность в Ормузском проливе.
После завершения официальной программы саммита Дональд Трамп проведет ужин с Эммануэлем Макроном в Версальском дворце.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите "Большой семерки", чтобы восстановить консенсус в рамках G7 по поддержке Украины. Французский лидер намекнул на наличие разногласий с Дональдом Трампом, в частности в вопросах параметров будущих мирных переговоров.
Сам президент США Дональд Трамп ранее подтвердил свое намерение посетить встречу в Эвиан-ле-Бен. Его визит будет проходить на фоне серьезных разногласий Вашингтона с ключевыми союзниками из-за торговой напряженности и войны США и Израиля против Ирана, которую большинство европейских стран отказались поддержать военно.
Из-за того, что Белый дом переориентировал свое внимание на Ближний Восток, лидеры ЕС заявили о готовности взять на себя ведущую роль в переговорах о прекращении войны РФ против Украины.
Поскольку усилия спецпредставителей Трампа в начале 2025 года не дали заметного результата, европейские страны, которые стали главными финансовыми и военными донорами Киева, пытаются перехватить инициативу в урегулировании конфликта.