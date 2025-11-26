ua en ru
Трамп о визите Зеленского в Вашингтон: он бы хотел, но сначала нужно довести сделку

Среда 26 ноября 2025 08:16
Трамп о визите Зеленского в Вашингтон: он бы хотел, но сначала нужно довести сделку Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вновь хотел бы прибыть в Белый дом. Однако, добавил он, для начала нужно до конца довести мирную сделку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Во время общения с прессой журналисты спросили, ожидает ли Трамп, что к нему приедет Владимир Зеленский, на что лидер США ответил:

"Он хотел бы приехать, но я думаю, что нам сначала стоит довести сделку до конца. У нас хорошие переговоры. Мы начали с Россией, у нас идут переговоры с Россией. Украина держится хорошо, думаю, они довольны этим, они хотят, чтобы все закончилось... мы добиваемся прогресса", - сказал глава Белого дома.

Также Трамп вновь заявил, что урегулировал 8 войн и думал, что вопрос с Украиной будет самым простым за счет его отношения с главой Кремля Владимиром Путиным. Однако он вновь сказал, что между сторонами "очень много ненависти".

Мирный план США и визит Зеленского

Напомним, недавно в западных СМИ был опубликован новый мирный план по завершению войны в Украине. Он насчитывал 28 пунктов и, мягко говоря, был выгодным России и воспринимался больше как капитуляция Украины.

По этой причине в воскресенье, 23 ноября, в Женеве екстренно состоялась встреча делегаций США, Украины и Европы, чтобы доработать и сделать документ более выгодным для Киева.

По данным FT, документ был сокращен с 28 до 19 пунктов. Хотя Трамп время общения с прессой намекнул, что план сократился до 22 пунктов.

После Женевы Киев и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что стороны разработали рамочный договор, а окончательные детали будут согласованы на встрече Трампа и Зеленского.

Как писали в СМИ, да и сам Трамп обмолвился - у Украины есть срок до 27 ноября. Правда в последнем общении с журналистами он сказал, что никаких дедлайнов не ставил.

Тем нее менее, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал вчера, что Зеленский готов как можно скорее встретиться с Трампом, добавив, что это может произойти уже 27 числа.

