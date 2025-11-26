Трамп о визите Зеленского в Вашингтон: он бы хотел, но сначала нужно довести сделку

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вновь хотел бы прибыть в Белый дом. Однако, добавил он, для начала нужно до конца довести мирную сделку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Во время общения с прессой журналисты спросили, ожидает ли Трамп, что к нему приедет Владимир Зеленский, на что лидер США ответил: "Он хотел бы приехать, но я думаю, что нам сначала стоит довести сделку до конца. У нас хорошие переговоры. Мы начали с Россией, у нас идут переговоры с Россией. Украина держится хорошо, думаю, они довольны этим, они хотят, чтобы все закончилось... мы добиваемся прогресса", - сказал глава Белого дома. Также Трамп вновь заявил, что урегулировал 8 войн и думал, что вопрос с Украиной будет самым простым за счет его отношения с главой Кремля Владимиром Путиным. Однако он вновь сказал, что между сторонами "очень много ненависти".