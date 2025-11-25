Трамп про війну в Україні: Ми дуже близькі до укладення угоди

Мирні переговори

Нагадаємо, США підготували для України і Росії мирну угоду з 28 пунктів. Первісна версія містила велику кількість ультимативних вимог Кремля до Києва.

Для того, щоб змінити мирний план, українська делегація зустрілася з американською в Женеві.

У результаті діалогу з плану вдалося прибрати кілька пунктів. Зокрема, тепер документ не передбачає обов'язкового скорочення чисельності української армії.

Згідно з інформацією Financial Times, тепер мирний план включає тільки 19 пунктів.

Учора, 24 листопада, і сьогодні, 25 листопада, відбуваються переговори американських чиновників із російськими в Абу-Дабі.

Прес-секретар міністра армії США розповів, що переговори проходять добре. Більш детальної офіційної інформації про зустріч поки що немає.

Очікується, що президент України Володимир Зеленський має відвідати Вашингтон і зустрітися з президентом США Дональдом Трампом до кінця листопада.

За словами керівника ОП Андрія Єрмака, український лідер готовий до зустрічі 27 листопада - у День подяки.