RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Трамп о войне в Украине: Мы очень близки к заключению сделки

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп считает, что заключение сделки по завершению войны РФ против Украины уже близко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление американского лидера на церемонии помилования индейки накануне Дня благодарения.

Трамп сказал, что за прошлый месяц якобы погибло 25 тысяч украинских и российских солдат. 

 

"Поэтому я думаю, что мы очень близки к заключению соглашения. Мы это узнаем. Я думал, что это произойдет быстрее", - уточнил американский лидер.

Мирные переговоры

Напомним, США подготовили для Украины и России мирную сделку из 28 пунктов. Первоначальная версия включала большое количество ультимативных требований Кремля к Киеву.

Для того, чтобы изменить мирный план, украинская делегация встретилась с американской в Женеве.

В результате диалога из плана удалось убрать несколько пунктов. В частности, теперь документ не предусматривает обязательное сокращение численности украинской армии.

Согласно информации Financial Times, теперь мирный план включает только 19 пунктов.

Вчера, 24 ноября, и сегодня, 25 ноября, проходят переговоры американских чиновников с российскими в Абу-Даби.

Пресс-секретарь министра армии США рассказал, что переговоры проходят хорошо. Более детальной официальной информации о встрече пока нет.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский должен посетить Вашингтон и встретиться с президентом США Дональдом Трампом до конца ноября.

По словам руководителя ОП Андрея Ермака, украинский лидер готов ко встрече 27 ноября - в День благодарения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМирные переговорыВойна в Украинемирный план США