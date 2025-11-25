Трамп о войне в Украине: Мы очень близки к заключению сделки

Президент США Дональд Трамп считает, что заключение сделки по завершению войны РФ против Украины уже близко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление американского лидера на церемонии помилования индейки накануне Дня благодарения.
Трамп сказал, что за прошлый месяц якобы погибло 25 тысяч украинских и российских солдат.
"Поэтому я думаю, что мы очень близки к заключению соглашения. Мы это узнаем. Я думал, что это произойдет быстрее", - уточнил американский лидер.
Напомним, США подготовили для Украины и России мирную сделку из 28 пунктов. Первоначальная версия включала большое количество ультимативных требований Кремля к Киеву.
Для того, чтобы изменить мирный план, украинская делегация встретилась с американской в Женеве.
В результате диалога из плана удалось убрать несколько пунктов. В частности, теперь документ не предусматривает обязательное сокращение численности украинской армии.
Согласно информации Financial Times, теперь мирный план включает только 19 пунктов.
Вчера, 24 ноября, и сегодня, 25 ноября, проходят переговоры американских чиновников с российскими в Абу-Даби.
Пресс-секретарь министра армии США рассказал, что переговоры проходят хорошо. Более детальной официальной информации о встрече пока нет.
Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский должен посетить Вашингтон и встретиться с президентом США Дональдом Трампом до конца ноября.
По словам руководителя ОП Андрея Ермака, украинский лидер готов ко встрече 27 ноября - в День благодарения.