Трамп о войне в Украине: Мы очень близки к заключению сделки

Мирные переговоры

Напомним, США подготовили для Украины и России мирную сделку из 28 пунктов. Первоначальная версия включала большое количество ультимативных требований Кремля к Киеву.

Для того, чтобы изменить мирный план, украинская делегация встретилась с американской в Женеве.

В результате диалога из плана удалось убрать несколько пунктов. В частности, теперь документ не предусматривает обязательное сокращение численности украинской армии.

Согласно информации Financial Times, теперь мирный план включает только 19 пунктов.

Вчера, 24 ноября, и сегодня, 25 ноября, проходят переговоры американских чиновников с российскими в Абу-Даби.

Пресс-секретарь министра армии США рассказал, что переговоры проходят хорошо. Более детальной официальной информации о встрече пока нет.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский должен посетить Вашингтон и встретиться с президентом США Дональдом Трампом до конца ноября.

По словам руководителя ОП Андрея Ермака, украинский лидер готов ко встрече 27 ноября - в День благодарения.