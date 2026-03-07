UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Трамп виявляв інтерес до ідеї розмістити війська США в Ірані, - NBC News

05:33 07.03.2026 Сб
2 хв
Хотів воювати чи встановити свої правила?
aimg Едуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп висловлював серйозний інтерес до ідеї розміщення американських військ на території Ірану. Йшлося не про наземне вторгнення, а про контингент для конкретних завдань.

За словами джерел, Трамп обговорював цю ідею з помічниками і представниками Республіканської партії, викладаючи при цьому своє бачення післявоєнного Ірану.

У його уявленні йшлося про те, що іранські запаси урану будуть у безпеці, а США і новий іранський режим співпрацюватимуть у видобутку нафти аналогічно тому, як це відбувається між США і Венесуелою.

Заяви Трампа, які висловлювали серйозний інтерес до сухопутних військ, не стосувалися великомасштабного наземного вторгнення в Іран.

Навпаки, це була ідея невеликого контингенту американських військ, який буде використовуватися в конкретних стратегічних цілях.

При цьому джерела кажуть, що Трамп не ухвалював жодних рішень і не віддавав жодних наказів щодо сухопутних військ.

Водночас речниця Білого дому Керолайн Лівітт назвала цю історію "заснованою на припущеннях анонімних джерел", які не входять до команди Трампа з нацбезпеки і не мають стосунку до цих обговорень.

Але ось публічно президент США не відкидав можливості розміщення американських військ в Ірані, хоча донині війна до цього часу мала тільки повітряний характер.

Плани Трампа на Іран

Нагадаємо, що добою раніше Дональд Трамп заявив, що хоче повної зміни керівництва в Ірані. В одному з інтерв'ю він сказав, що у нього є кілька кандидатур на роль "хорошого лідера".

До речі, через півдня Трамп заявив, що ніякої угоди з Іраном чекати не варто. За його словами, він розглядає виключно безумовну капітуляцію Тегерана.

Трохи пізніше він уточнив, що під фразою "безумовної капітуляції" мав на увазі повне позбавлення Ірану можливості вести бойові дії, а не тільки формально підписати документи.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиІранДональд Трамп