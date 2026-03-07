Трамп проявлял интерес к идее разместить войска США в Иране, - NBC News

Президент США Дональд Трамп выражал серьезный интерес к идее размещения американских войск на территории Ирана. Речь шла не о наземном вторжении, а об контингенте для конкретных задач.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Читайте также: "Мне не скучно": Трамп предупредил, что война с Ираном может затянуться надолго
По словам источников, Трамп обсуждал эту идею с помощниками и представителями Республиканской партии, излагая при этом свое видение послевоенного Ирана.
В его представлении речь шла о том, что иранские запасы урана будут в безопасности, а США и новый иранский режим будут сотрудничать в добыче нефти аналогично тому, как это происходит между США и Венесуэлой.
Заявления Трампа, которые выражали серьезный интерес к сухопутным войскам, не касались крупномасштабного наземного вторжения в Иран.
Наоборот, это была идея небольшого контингента американских войск, который будет использоваться в конкретных стратегических целях.
При этом источники говорят, что Трамп не принимал никаких решений и не отдавал никаких приказов, касаемо сухопутных войск.
При этом спикер Белого дома Кэролайн Ливитт назвала эту историю "основанной на предположениях анонимных источников", которые не входят в команду Трампа по нацбезопасности и не имеют отношения к этим обсуждениям.
Но вот публично президент США не исключал возможности размещения американских войск в Иране, хотя по сей день война до сих пор имела только воздушный характер.
Напомним, что сутками ранее Дональд Трамп заявил, что хочет полной смены руководства в Иране. В одном из интервью он сказал, что у него есть несколько кандидатур на роль "хорошего лидера".
К слову, спустя полдня Трамп заявил, что никакой сделки с Ираном ждать не стоит. По его словам, он рассматривает исключительно безусловную капитуляцию Тегерана.
Чуть позже он уточнил, что под фразой "безусловной капитуляции" имел ввиду полное лишение Ирана возможности вести боевые действия, а не только формально подписать документы.