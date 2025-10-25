Трамп висунув умову Путіну для нової зустрічі

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий знову зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним. Але лише за впевненості, що буде укладено угоду щодо завершення війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
Як відомо, нещодавно Трамп скасував свою зустріч із Путіним у Будапешті. У ЗМІ писали, що причиною стала фактично незмінна позиція Кремля щодо завершення війни, а сам лідер США говорив, що не хоче зустрічатися даремно.
Сьогодні журналісти запитали у Трампа, що має зробити Росія, щоб він усе таки призначив саміт. У відповідь президент США сказав таке:
"Ми повинні бути впевнені, що укладемо угоду (щодо завершення війни в Україні - ред.). Я не збираюся витрачати свій час даремно. У мене завжди були хороші стосунки з Володимиром Путіним, але це було дуже розчаровує", - заявив Трамп.
Він додав, що розраховував, що війна в Україні закінчиться раніше, ніж встановлення миру на Близькому Сході. У цьому контексті глава Білого дому мав на увазі Азербайджан і Вірменію.
"Це було дуже складно. Насправді, Путін сказав мені телефоном: "Хлопче, це було приголомшливо, тому що всі намагалися це зробити, але не змогли". А я зробив це. Були й інші випадки, якщо подивитися на Індію і Пакистан. Я міг би сказати, що майже всі угоди, які я вже уклав, були, як я думав, складнішими, ніж із Росією та Україною. Але все склалося інакше", - сказав американський лідер.
Також Трамп знову додав, що між країнами, зокрема президентом України Володимиром Зеленським та главою Кремля Володимиром Путіним, - величезна ненависть.
Нагадаємо, що наступного тижня президент США Дональд Трамп має зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Сьогодні глава Білого дому сказав, що має намір обговорити з ним війну РФ проти України і, висловив надію, що Пекін вплине на Москву.
Крім того, в ніч на 23 жовтня США оголосили санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл". Під удар також потрапили 36 дочірніх структур.
У тодішній заяві Мінфін США додав, що закликає Росію негайно погодитися на припинення вогню.
До слова, сьогодні агенство Reuters повідомило, що Вашингтон підготував нові антиросійські санкції на випадок, якщо Путін продовжить затягувати припинення війни. Однак для початку США чекають на кроки від Європи.