Трамп выдвинул условие Путину для новой встречи

Как известно, недавно Трамп отменил свою встречу с Путиным в Будапеште. В СМИ писали, что причиной стала фактически неизменная позиция Кремля для завершения войны, а сам лидер США говорил, что не хочет встречаться напрасно.

Сегодня журналисты спросили у Трампа, что должна сделать Россия, чтобы он все таки назначил саммита. В ответ президент США сказал следующее:

"Мы должны быть уверены, что заключим сделку (по завершению войны в Украине - ред.). Я не собираюсь тратить свое время зря. У меня всегда были хорошие отношения с Владимиром Путиным, но это было очень разочаровывающе", - заявил Трамп.

Он добавил, что рассчитывал, что война в Украине закончится раньше, чем установление мира на Ближнем Востоке. В этом контексте глава Белого дома имел в виду Азербайджан и Армению.

"Это было очень сложно. На самом деле, Путин сказал мне по телефону: "Парень, это было потрясающе, потому что все пытались это сделать, но не смогли". А я сделал это. Были и другие случаи, если посмотреть на Индию и Пакистан. Я мог бы сказать, что почти все сделки, которые я уже заключил, были, как я думал, более сложными, чем с Россией и Украиной. Но все сложилось иначе", - сказал американский лидер.

Также Трамп вновь добавил, что между странами, в том числе президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным - огромная ненависть.