Трамп виступив з погрозами Мексиці після операції у Венесуелі

Трамп заявив, що в нього "дружні стосунки" з президенткою Мексики, але країною нібито керує не вона, а картелі. Трамп нібито вже пропонував Штейнбаум ліквідувати картелі, але вона, мовляв, відмовилася.

"Вона гарна жінка, але Мексикою управляють картелі. Не вона керує Мексикою. Мексикою управляють картелі... Ні, ні, вона, знаєте, дуже боїться картелів... І я багато разів питав її: чи хочете, щоб ми ліквідували картелі? "Ні, ні, ні, пане президенте. Ні, ні, ні, будь ласка", - заявив Трамп.

Він зазначив, що "нам треба щось робити", оскільки США нібито "втратили 300 тисяч людей" від наркотиків, які поступають з мексиканської території.

"Знаєте, вони люблять говорити 100 000. 100 000 - це теж величезна кількість людей. Але реальна цифра - 300 000 осіб. І ми втратили їх через наркотики. І вони надходять через південний кордон, переважно через південний кордон", - заявив президент США.

При цьому з погрозами Трамп виступив не тільки на адресу Мексики. Він зробив натяк також на те, що наркотики нібито йдуть і через Канаду.

"До речі, чимало надходить і через Канаду, якщо ви не знаєте. Але здебільшого вони йдуть через південний кордон, і з Мексикою доведеться щось робити", - зазначив він.