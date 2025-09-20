UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

"Вони самі купують": Трамп висловився щодо заробітку грошей на війні в Україні

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче заробляти гроші на війні в Україні. Однак США заробляють, адже Україна купує їхню зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави держави в Овальному кабінеті.

"Я не хочу заробляти гроші на війні в Україні. Але ми заробляємо гроші, тому що вони купують нашу зброю", - сказав Трамп.

Військова допомога США для України

Сполучені Штати продовжують надавати Україні військову допомогу, але коштом країн НАТО.

Поставки реалізуються у рамках механізму Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Згідно з програмою, Україна формує список військових потреб і передає його НАТО. Опісля цього країни-партнери закуповують американське озброєння і передають його Києву для потреб ЗСУ.

Станом на 16 вересня адміністрація Трампа затвердила два пакети із запланованих чотирьох у рамках цієї ініціативи.

У НАТО зазначили, що частина обладнання вже надійшла в Україну, а решта - в дорозі.

Очікується, що країни Європи виділятимуть щомісяця мільярд євро на закупівлю американської зброї для українських Сил оборони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампВійна в Україні