"Вони самі купують": Трамп висловився щодо заробітку грошей на війні в Україні

Військова допомога США для України

Сполучені Штати продовжують надавати Україні військову допомогу, але коштом країн НАТО.

Поставки реалізуються у рамках механізму Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Згідно з програмою, Україна формує список військових потреб і передає його НАТО. Опісля цього країни-партнери закуповують американське озброєння і передають його Києву для потреб ЗСУ.

Станом на 16 вересня адміністрація Трампа затвердила два пакети із запланованих чотирьох у рамках цієї ініціативи.

У НАТО зазначили, що частина обладнання вже надійшла в Україну, а решта - в дорозі.

Очікується, що країни Європи виділятимуть щомісяця мільярд євро на закупівлю американської зброї для українських Сил оборони.