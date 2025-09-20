ua en ru
"Вони самі купують": Трамп висловився щодо заробітку грошей на війні в Україні

Вашингтон, Субота 20 вересня 2025 01:30
UA EN RU
"Вони самі купують": Трамп висловився щодо заробітку грошей на війні в Україні Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче заробляти гроші на війні в Україні. Однак США заробляють, адже Україна купує їхню зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави держави в Овальному кабінеті.

"Я не хочу заробляти гроші на війні в Україні. Але ми заробляємо гроші, тому що вони купують нашу зброю", - сказав Трамп.

Військова допомога США для України

Сполучені Штати продовжують надавати Україні військову допомогу, але коштом країн НАТО.

Поставки реалізуються у рамках механізму Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Згідно з програмою, Україна формує список військових потреб і передає його НАТО. Опісля цього країни-партнери закуповують американське озброєння і передають його Києву для потреб ЗСУ.

Станом на 16 вересня адміністрація Трампа затвердила два пакети із запланованих чотирьох у рамках цієї ініціативи.

У НАТО зазначили, що частина обладнання вже надійшла в Україну, а решта - в дорозі.

Очікується, що країни Європи виділятимуть щомісяця мільярд євро на закупівлю американської зброї для українських Сил оборони.

