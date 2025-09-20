"Они сами покупают": Трамп высказался о заработке денег на войне в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет зарабатывать деньги на войне в Украине. Однако США зарабатывают, поскольку Украина покупает их оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы государства в Овальном кабинете.

"Я не хочу зарабатывать деньги на войне в Украине. Но мы зарабатываем деньги, потому что они покупают наше оружие", - сказал Трамп.

Военная помощь США для Украины

Соединенные Штаты продолжают оказывать Украине военную помощь, но за счет стран НАТО.

Поставки реализуются в рамках механизма Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Согласно программе, Украина формирует список военных потребностей и передает его НАТО. После этого, страны-партнеры закупают американское вооружение и передают его Киеву для нужд ВСУ.

По состоянию на 16 сентября администрация Трампа утвердила два пакета из запланированных четырех в рамках этой инициативы.

В НАТО сообщили, что часть оборудования уже поступила в Украину, а остальное - в пути.

Ожидается, что страны Европы будут выделять ежемесячно миллиард евро на закупку американского оружия для украинских Сил обороны.